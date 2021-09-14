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В Чите бездомный убил мужчину и всю ночь сжигал труп

В Чите бездомный убил мужчину и всю ночь сжигал труп
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Первоначально он признал вину, однако после заключения под стражу отказался от своих показаний

В Чите прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего бездомного. Он обвиняется в убийстве.

По версии следствия, в августе 2020 года пятеро лиц без определённого места жительства распивали спиртное в лесу около микрорайона Северный. В ходе конфликта один из мужчин вооружился ножом и нанёс другому два удара в область грудной клетки и живота, убив его.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый обложил труп автомобильными шинами и поджёг их. Несгоревшие останки трупа он дробил камнями и продолжал сжигать на протяжении ночи.

- Первоначально мужчина признал вину в совершении преступления и подробно сообщил следствию об обстоятельствах преступления. Однако после заключения под стражу отказался от своих показаний. Вместе с тем, при оценке материалов уголовного дела представители надзорного ведомства пришли к выводу о том, что следствием добыты достаточные доказательства, в числе которых показания очевидцев преступления из находившейся на месте преступления компании, - сообщили в краевой прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Читы.

убийство

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