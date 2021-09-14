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Житель Бурятии едва не убил родственника

Житель Бурятии едва не убил родственника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На суде он заявил, что оборонялся

В январе 2021 года в селе в Кяхтинском районе поссорились родственниками. Во время конфликта один из них, используя нож, нанёс удар в живот другого. В результате потерпевший был госпитализирован в центральную районную больницу, сообщили в Кяхтинском районном суде.

На суде нападавший вину признал частично. Он заявил, что его действия были вызваны необходимой обороной, поскольку оппонент первым нанёс ему удары лопатой. Однако в суде его доводы не нашли своего подтверждения.

Суд пришёл к выводу о виновности мужчины в причинении тяжкого вреда здоровью родственника.

Приговором Кяхинского районного суда житель села признан виновным, ему назначено 3 года 6 шести месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, уголовное дело готовится на апелляционное рассмотрение в Верховном суде республики. 
покушение на убийство

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