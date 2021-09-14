На суде он заявил, что оборонялся
В январе 2021 года в селе в Кяхтинском районе поссорились родственниками. Во время конфликта один из них, используя нож, нанёс удар в живот другого. В результате потерпевший был госпитализирован в центральную районную больницу, сообщили в Кяхтинском районном суде.
На суде нападавший вину признал частично. Он заявил, что его действия были вызваны необходимой обороной, поскольку оппонент первым нанёс ему удары лопатой. Однако в суде его доводы не нашли своего подтверждения.
Суд пришёл к выводу о виновности мужчины в причинении тяжкого вреда здоровью родственника.
Приговором Кяхинского районного суда житель села признан виновным, ему назначено 3 года 6 шести месяцев в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, уголовное дело готовится на апелляционное рассмотрение в Верховном суде республики.
Житель Бурятии едва не убил родственника
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Первоначально он признал вину, однако после заключения под стражу отказался от своих показаний
На суде он заявил, что оборонялся
Уголовное дело находится на рассмотрении суда
Следователи задержали подростка
По предварительной информации, виноват водитель легковушки
Водитель скончался спустя пять дней после крупной аварии
Вор специально дождался, когда женщина уйдёт из дома
Автомобиль с уловом омуля и сетью остановили сотрудники ГИБДД
Ревнивец предстал перед судом
Медики провели операцию тяжело травмированному мужчине
Стала известна причина эвакуации людей из здания правительства Бурятии
Мужчина предоставлял наркоманам свою квартиру
Подъезды к правительственным зданиям были перекрыты
Дерзкий грабёж произошёл прямо днём на улице
Водитель не был пристёгнут