Следователи задержали подростка
Следователи в Чите задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в ДТП с участием трёх автомобилей. В аварии погибла 10-летняя девочка, а также пострадали два человека, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.
Всё произошло 12 сентября в Чите. По версии следствия, пьяный 17-летний парень, управляя автомобилем «ВАЗ-21061», в районе кафе «Марал» выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилями Nissan и Toyota. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка, пассажирка Toyota. Ещё двое пассажиров этого же автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Следователи провели комплекс следственных действий. Проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы ДТП, проведено судебное медицинское освидетельствование обвиняемого. Изъяты записи видеорегистраторов автомобилей-участников ДТП.
По действующему уголовному законодательству за данное преступление предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
В Чите 10-летняя девочка погибла по вине пьяного водителя-подростка
Происшествия, Фото:
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