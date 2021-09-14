В Чите 10-летняя девочка погибла по вине пьяного водителя-подростка

Следователи задержали подростка



Следователи в Чите задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в ДТП с участием трёх автомобилей. В аварии погибла 10-летняя девочка, а также пострадали два человека, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.



Всё произошло 12 сентября в Чите. По версии следствия, пьяный 17-летний парень, управляя автомобилем «ВАЗ-21061», в районе кафе «Марал» выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилями Nissan и Toyota. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка, пассажирка Toyota. Ещё двое пассажиров этого же автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести.



Следователи провели комплекс следственных действий. Проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы ДТП, проведено судебное медицинское освидетельствование обвиняемого. Изъяты записи видеорегистраторов автомобилей-участников ДТП.



По действующему уголовному законодательству за данное преступление предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.



