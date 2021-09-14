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Жительницу Бурятии обокрали, пока она ходила искать корову

Жительницу Бурятии обокрали, пока она ходила искать корову
Происшествия,  Фото:pexels.com
Вор специально дождался, когда женщина уйдёт из дома

Поздним вечером 11 сентября в ОМВД России по Бичурскому району поступило сообщение от 43-летней сельчанки. Пока она ходила искать корову, неизвестный проник в её дом. Вор украл 12,5 тысяч рублей и сотовый телефон, сообщили в МВД по Бурятии.

Женщина вспомнила, что накануне визит ей нанёс нетрезвый односельчанин, который предложил купить у него телефон. Однако женщина отказалась и выгнала со двора незваного гостя. После чего, заперев входную дверь, сразу же ушла.

Вскоре полицейские задержали нетрезвого 24-летнего парня, возвращавшегося от приятелей домой. У него они изъяли повреждённый гаджет, украденный у женщины, и деньги. Часть из них он успел потратить.

Молодой человек признался, что после того, как хозяйка ушла из дома, он перелез через забор, разбил окно и совершил кражу.

Ранее он уже был судим. Нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

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