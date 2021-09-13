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В Иркутской области водитель погиб, вылетев на дорогу через окно

В Иркутской области водитель погиб, вылетев на дорогу через окно
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Водитель не был пристёгнут

12 сентября в селе Хадахан Нукутского района Иркутской области погиб 38-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер»,. По предварительной информации, автомобиль съехал с проезжей части в кювет и наехал на бетонную конструкцию. В результате мужчина вылетел из салона машины через боковое окно. От полученных травм он скончался.

Установлено, что на момент ДТП он не был пристёгнут ремнём безопасности, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

С начала в Иркутской области произошло 129 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей и пассажиров, которые, в нарушение требований правил дорожного движения, не использовали ремни безопасности. В результате 69 человек погибли, 193 получили ранения различной степени тяжести.

Всероссийская статистика ДТП за 2020 год свидетельствует о том, что если из числа не пристегнутых ремнем безопасности погиб каждый пятый, то будучи пристегнутым, погиб только каждый 38-й. Таким образом, в случае неприменения ремней безопасности водителем или пассажиром, вероятность гибели возрастает практически в восемь раз, тогда как при их использовании возможность избежать травм в автоаварии увеличивается в 3,5 раза.
ДТП смерть

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