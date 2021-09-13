В Иркутской области водитель погиб, вылетев на дорогу через окно

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Водитель не был пристёгнут



12 сентября в селе Хадахан Нукутского района Иркутской области погиб 38-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер»,. По предварительной информации, автомобиль съехал с проезжей части в кювет и наехал на бетонную конструкцию. В результате мужчина вылетел из салона машины через боковое окно. От полученных травм он скончался.



Установлено, что на момент ДТП он не был пристёгнут ремнём безопасности, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



С начала в Иркутской области произошло 129 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей и пассажиров, которые, в нарушение требований правил дорожного движения, не использовали ремни безопасности. В результате 69 человек погибли, 193 получили ранения различной степени тяжести.



Всероссийская статистика ДТП за 2020 год свидетельствует о том, что если из числа не пристегнутых ремнем безопасности погиб каждый пятый, то будучи пристегнутым, погиб только каждый 38-й. Таким образом, в случае неприменения ремней безопасности водителем или пассажиром, вероятность гибели возрастает практически в восемь раз, тогда как при их использовании возможность избежать травм в автоаварии увеличивается в 3,5 раза.

