Сбежавшего из колонии в Иркутской области осуждённого поймали в Кирове

Происшествия, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

Осуждённый сбежал ещё в июне



В июне в городе Вихоревка Иркутской области сбежал осуждённый, приговорённый к лишению свободы на 2 года 3 месяца за кражи и грабежи. Осуждённый сбежал на выездном рабочем объекте.



Беглеца нашли 11 сентября в городе Киров.



- При задержании осуждённый не успел оказать сопротивления, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.



На мужчине возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы», ему грозит наказание до четырёх лет лишения свободы. Кроме того, осуждённому предстоит возместить средства, затраченные правоохранительными органами на оперативно-розыскные мероприятия с привлечением дополнительных сил и средств.

