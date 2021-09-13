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Сбежавшего из колонии в Иркутской области осуждённого поймали в Кирове

Сбежавшего из колонии в Иркутской области осуждённого поймали в Кирове
Происшествия,  Фото:ГУФСИН по Иркутской области
Осуждённый сбежал ещё в июне

В июне в городе Вихоревка Иркутской области сбежал осуждённый, приговорённый к лишению свободы на 2 года 3 месяца за кражи и грабежи. Осуждённый сбежал на выездном рабочем объекте.

Беглеца нашли 11 сентября в городе Киров.

- При задержании осуждённый не успел оказать сопротивления, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.

На мужчине возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы», ему грозит наказание до четырёх лет лишения свободы. Кроме того, осуждённому предстоит возместить средства, затраченные правоохранительными органами на оперативно-розыскные мероприятия с привлечением дополнительных сил и средств.
осужденные побег из-под стражи

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