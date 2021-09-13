Мужчина нашёл кошелёк в такси
В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 43-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что у неё украли кошелек с деньгами и банковскими картами. Пропажу кошелька в сумке женщина обнаружила по прилёту в аэропорт Москвы, когда ей стали приходить сообщения о списаниях со счетов.
Сотрудники полиции в Бичурском районе задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Предварительно установлено, что мужчина прибыл в Улан-Удэ авиарейсом из столицы России в день вылета потерпевшей. И, по воле случая, воспользовался тем же такси, на котором она приехала в аэропорт. На заднем сиденье в салоне автомобиля он и нашёл кошелёк.
По словам задержанного, добравшись до автовокзала, он закупился в близлежащих магазинах на сумму около шесть тысяч рублей, рассчитавшись при этом чужими картами. А после на автобусе уехал домой в район.
Ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы за имущественные преступления. Постоянного источника дохода не имеет.
В настоящий момент мужчина возместил пять тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
После возвращения из Москвы улан-удэнец украл кошелёк
Происшествия, Фото:
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