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Иркутянку обокрали на борту самолёта из Москвы

Иркутянку обокрали на борту самолёта из Москвы
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
По подозрению в краже задержан житель Чечни

43-летнюю иркутянку обокрали на борту самолёта, следовавшего сообщением «Домодедово – Иркутск». По прилёту в Иркутск женщина обратилась в транспортную полицию. Она сообщила, что неизвестный стащил 10 тысяч рублей и банковские карты, с которых также списали деньги.

- Транспортным полицейским удалось разыскать и задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Республики Чечня. Он летел с потерпевшей на соседних местах в самолёте. Убедившись в том, что личные вещи женщины не находились под наблюдением, украл деньги и банковские карты, - сообщили в пресс-службе Восточного-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
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