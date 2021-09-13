Иркутянку обокрали на борту самолёта из Москвы

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте

По подозрению в краже задержан житель Чечни



43-летнюю иркутянку обокрали на борту самолёта, следовавшего сообщением «Домодедово – Иркутск». По прилёту в Иркутск женщина обратилась в транспортную полицию. Она сообщила, что неизвестный стащил 10 тысяч рублей и банковские карты, с которых также списали деньги.



- Транспортным полицейским удалось разыскать и задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Республики Чечня. Он летел с потерпевшей на соседних местах в самолёте. Убедившись в том, что личные вещи женщины не находились под наблюдением, украл деньги и банковские карты, - сообщили в пресс-службе Восточного-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

