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В Иркутске брата с сестрой арестовали за поджог машины с ребёнком

В Иркутске брата с сестрой арестовали за поджог машины с ребёнком
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Обвиняемые будут находиться под стражей как минимум до 6 ноября

В Иркутске предъявили обвинение брату и сестре, которые подожгли машину с шестилетней девочкой в салоне. Они обвиняются в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью, а также в умышленном повреждении чужого имущества путём поджога.

12 сентября суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Брат с сестрой арестованы до 6 ноября.

- Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 7 сентября. Мужчина с женщиной подъехали к парковке здания, расположенного на улице Верхняя в посёлке Маркова под Иркутском. Мужчина вышел и облил горючим веществом, а затем поджёг автомобиль Mazda 6, где сидела шестилетняя девочка.

Испугавшись возникшего пламени, девочка успела выскочить из машины.

Позже выяснилось, что владелица Mazda 6 привезла сына в детский сад, а дочь на время оставила в машине.

Поджигателя и его сестру, которая находилась за рулём, объявили в федеральный розыск. Вскоре они были задержаны.

Поджог покушение на убийство малолетнего

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