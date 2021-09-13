Обвиняемые будут находиться под стражей как минимум до 6 ноября
В Иркутске предъявили обвинение брату и сестре, которые подожгли машину с шестилетней девочкой в салоне. Они обвиняются в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью, а также в умышленном повреждении чужого имущества путём поджога.
12 сентября суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Брат с сестрой арестованы до 6 ноября.
- Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 7 сентября. Мужчина с женщиной подъехали к парковке здания, расположенного на улице Верхняя в посёлке Маркова под Иркутском. Мужчина вышел и облил горючим веществом, а затем поджёг автомобиль Mazda 6, где сидела шестилетняя девочка.
Испугавшись возникшего пламени, девочка успела выскочить из машины.
Позже выяснилось, что владелица Mazda 6 привезла сына в детский сад, а дочь на время оставила в машине.
Поджигателя и его сестру, которая находилась за рулём, объявили в федеральный розыск. Вскоре они были задержаны.
В Иркутске брата с сестрой арестовали за поджог машины с ребёнком
Происшествия, Фото:
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