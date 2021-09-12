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Вертолёт в Чите совершил экстренную посадку на реку

Вертолёт в Чите совершил экстренную посадку на реку
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Пилот и пассажир не пострадали

В воскресенье, 12 сентября, около 9 часов утра в Чите вертолёт Robinson R-44 совершил экстренную посадку на реку Читинка. Произошло это из-за неисправности приборов, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. 

На борту вертолёта находился командир воздушного судна и пассажир. Они при посадке не пострадали.

По факту авиаинцидента проводится доследственная проверка. 
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