Пилот и пассажир не пострадали
В воскресенье, 12 сентября, около 9 часов утра в Чите вертолёт Robinson R-44 совершил экстренную посадку на реку Читинка. Произошло это из-за неисправности приборов, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
На борту вертолёта находился командир воздушного судна и пассажир. Они при посадке не пострадали.
По факту авиаинцидента проводится доследственная проверка.
Вертолёт в Чите совершил экстренную посадку на реку
Происшествия, Фото:
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