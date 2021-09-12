Вертолёт в Чите совершил экстренную посадку на реку

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Пилот и пассажир не пострадали



В воскресенье, 12 сентября, около 9 часов утра в Чите вертолёт Robinson R-44 совершил экстренную посадку на реку Читинка. Произошло это из-за неисправности приборов, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.



На борту вертолёта находился командир воздушного судна и пассажир. Они при посадке не пострадали.



По факту авиаинцидента проводится доследственная проверка.

