В Иркутске пьяный водитель утопил в Ангаре автомобиль

Водитель отказался от освидетельствования на опьянение



9 сентября в Иркутске пьяный водитель не справился с управлением, и его автомобиль «Тойота Платц» упал в реку Ангара. Водитель после ДТП скрылся, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Прибывшие на место происшествия дорожные полицейские оперативно установили данные и задержали автолюбителя. 43-летний мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Он признался полицейским, что «выпил чуть-чуть пивал».



В отношении мужчины были составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за оставление места аварии.



Иномарку извлекли из воды, а затем поместили на специализированную стоянку для задержанного транспорта.



