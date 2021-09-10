В Иркутске пьяный водитель утопил в Ангаре автомобиль

Водитель отказался от освидетельствования на опьянение
9 сентября в Иркутске пьяный водитель не справился с управлением, и его автомобиль «Тойота Платц» упал в реку Ангара. Водитель после ДТП скрылся, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Прибывшие на место происшествия дорожные полицейские оперативно установили данные и задержали автолюбителя. 43-летний мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Он признался полицейским, что «выпил чуть-чуть пивал».
В отношении мужчины были составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за оставление места аварии.
Иномарку извлекли из воды, а затем поместили на специализированную стоянку для задержанного транспорта.
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