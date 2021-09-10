Иркутянина осудили за убийство беременной жены

Убийство произошло утром, когда все спали



34-летний житель Иркутска признан виновным в убийстве своей беременной жены, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутсткой области.



В конце апреля 2020 года мужчина вместе со своей беременной супругой находился у её родственников в посёлке Усть-Ордыский. Вечером во время ссоры с женой он схватил нож и стал угрожать ей убийством. Женщина стала выхватывать нож, в результате чего получила порезы кисти. Аналогичные травмы получила её мать, также пытавшаяся выхватить нож из рук пьяного зятя. После случившегося родственники женщины избили её агрессивного супруга.



Проснувшись утром, он всё же решил убить свою жену. Пока в доме все спали, он взял нож и нанёс им удар спящей женщине в область шеи. Потерпевшая скончалась на месте.



Мужчина накрыл тело одеялом, выбросил нож в печь и покинул дом. Он уехал в Иркутск, где впоследствии был задержан сотрудниками полиции.



Иркутским областным судом мужчина признан виновным. Суд назначил ему 16 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

