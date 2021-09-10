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В Бурятии железнодорожник решил обогатиться за счёт работодателя

В Бурятии железнодорожник решил обогатиться за счёт работодателя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он предоставил поддельные документы по итогам командировки

В Северо-Байкальском районе Бурятии мировой суд признал жителя города Северобайкальск виновным в мошенничестве.

Мужчина трудится в ОАО «РЖД». По работе он был отправлен в командировку в Иркутск, где решил обогатиться за счёт работодателя. Мужчина внёс в авансовый отчёт недостоверные сведения об оплате за жильё, согласно которым он якобы жил в гостинице.

- На самом деле, работник проживал в съёмной квартире, за аренду которой заплатил на 39 900 рублей меньше, чем было указано в подложных квитанциях за проживание, приложенных к авансовому отчёту, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции. При расследовании уголовного дела и в судебном заседании мужчина признал вину.

- С учётом этого, а также возмещения причинённого ущерба в полном объёме, судом применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.

мошенничество Байкальская транспортная прокуратура

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