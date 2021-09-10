В Бурятии железнодорожник решил обогатиться за счёт работодателя

Он предоставил поддельные документы по итогам командировки



В Северо-Байкальском районе Бурятии мировой суд признал жителя города Северобайкальск виновным в мошенничестве.



Мужчина трудится в ОАО «РЖД». По работе он был отправлен в командировку в Иркутск, где решил обогатиться за счёт работодателя. Мужчина внёс в авансовый отчёт недостоверные сведения об оплате за жильё, согласно которым он якобы жил в гостинице.



- На самом деле, работник проживал в съёмной квартире, за аренду которой заплатил на 39 900 рублей меньше, чем было указано в подложных квитанциях за проживание, приложенных к авансовому отчёту, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Преступление было выявлено сотрудниками полиции. При расследовании уголовного дела и в судебном заседании мужчина признал вину.



- С учётом этого, а также возмещения причинённого ущерба в полном объёме, судом применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.



