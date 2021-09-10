Мужчина обокрал бывшую сожительницу
24 июля в полицию отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже от 43-летней горожанки. Женщина сообщила, что бывший сожитель стащил у неё 10,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
46-летний мужчина пришёл в общежитие по улице Павлова к своему приятелю. В коридоре он случайно увидел сожительницу, с которой расстался два года назад. Женщина пригласила его в гости.
После совместного распития спиртного хозяйка жилища попросила мужчину уйти. Отвернувшись на несколько минут, она увидела, что он что-то прячет в носок. Женщина сразу же предположила, что бывший сожитель украл у неё деньги из шкафа. Убедившись в отсутствии сбережений, она потребовала у гостя отдать деньги, но мужчина отказался и вышел из комнаты.
Участковые уполномоченные полиции задержали вора. Возбуждено уголовное дело о краже.
В ходе следствия причиненный ущерб возместила сестра мужчины, поскольку похищенное он все деньги спустил на покупку спиртного.
Улан-удэнец стащил деньги, спрятав их в носок
Происшествия, Фото:
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