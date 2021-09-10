В Иркутской области устроили погоню за пьяным водителем «ВАЗа»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

У пьяного лихача нет водительских прав



В посёлке Куйтун в ходе погони полицейские задержали лихача, не имеющего водительского удостоверения, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



В Куйтуне инспекторы ДПС заметили автомобиль «ВАЗ 21093», водитель которого нарушал правила дорожного движения. Он, совершая опасные маневры, создавая аварийные ситуации на дороге.



Полицейские предприняли попытку остановить машину, подавая сигналы об остановке. Вместо этого автомобилист ускорился и, игнорируя многократные законные требования сотрудников ГИБДД, попытался скрыться.



На автодороге лихач не справился с управлением и съехал в кювет.



За рулём отечественного авто оказался 24-летний местный житель, который никогда не имел водительского удостоверения. От прохождения процедуры освидетельствования на опьянение он отказался



В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов, в том числе по части 2 статьи 12.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Невыполнение требования об остановке транспортного средства) и по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение требования о медицинском освидетельствовании).

