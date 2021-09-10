Столкнулись автобус с пассажирами и два автомобиля
Вечером 9 сентября на пересечении улиц Лермонтова и Меленьтева в Иркутске произошло тройное ДТП с участием маршрутки. Столкнулись автобус «Газель», ехавший по маршруту «10т», автомобиль «Мазда Бонго» и «Ниссан Террано»
В результате ДТП за медицинской помощью обратились несколько пассажиров маршрутки.
По данному факту следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В настоящее время следователи изымают документацию по техническому состоянию маршрутного автобуса.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске изучают документацию по маршрутке, попавшей в ДТП
Происшествия, Фото:
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