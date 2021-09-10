В Иркутске изучают документацию по маршрутке, попавшей в ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Столкнулись автобус с пассажирами и два автомобиля



Вечером 9 сентября на пересечении улиц Лермонтова и Меленьтева в Иркутске произошло тройное ДТП с участием маршрутки. Столкнулись автобус «Газель», ехавший по маршруту «10т», автомобиль «Мазда Бонго» и «Ниссан Террано»



В результате ДТП за медицинской помощью обратились несколько пассажиров маршрутки.



По данному факту следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



В настоящее время следователи изымают документацию по техническому состоянию маршрутного автобуса.



- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.

