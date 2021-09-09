В Бурятии вахтовик пытался обмануть центр занятости

Безработный уехал на рыбообработку на Камчатку



31-летний житель Иволгинского района в начале июня 2020 года в качестве безработного встал на учёт в центр занятости населения. Однако через месяц отправился на заработки на рыбообработку в Камчатский край, при этом не уведомив о трудоустройстве специалистов Центра. Как следствие, он продолжал получать пособие по безработице.



В результате за время нахождения на вахте он необоснованно получил около 53 тысяч рублей.



Факт мошенничества вскрылся, когда в Пенсионный фонд от организации стали приходить взносы на обязательное пенсионное страхование гражданина, чего сам он, отправляясь на заработки, не учел.



Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался и пообещал возместить причиненный ущерб, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полиция предупреждает, что подобные деяния противоправны и влекут уголовную ответственность. Максимальное наказание согласно санкции ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса – арест на срок до четырех месяцев.



В случае трудоустройства гражданин, получающий пособие по безработице, обязан уведомить Центр занятости населения о новых трудовых отношениях для прекращения выплат.





