В Забайкалье спасли мужчину, заблудившегося в лесу

Происшествия, Фото: пресс-служба департамента по ГО и ПБ Забайкальского края

Потерявшийся сам связался со спасателями



8 сентября в Забайкальском крае спасатели поисково-спасательной службы нашли мужчину, заблудившегося в лесном массиве в районе санатория Молоковка. Об этом рассказал заместитель начальника поисково-спасательной службы Дмитрий Герасимов.



По информации пресс-службы департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья, поисково-спасательная служба выехала по сообщению от мужчины 1960 года рождения, поступившему 8 сентября в 17:30. Он заявил, что заблудился в лесном массиве в районе санатория Молоковка, самостоятельно найти обратный путь не может, и требуется помощь спасателей.



- По прибытии спасатели организовали поиски, которые длились более двух часов. Мужчина был на связи, сообщив примерное местонахождение. Спасатели ориентируясь с помощью карты и используя квадроцикл, нашли мужчину, вывезли его из леса и передали родственникам, – добавил Дмитрий Герасимов.

