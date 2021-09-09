Потерявшийся сам связался со спасателями
8 сентября в Забайкальском крае спасатели поисково-спасательной службы нашли мужчину, заблудившегося в лесном массиве в районе санатория Молоковка. Об этом рассказал заместитель начальника поисково-спасательной службы Дмитрий Герасимов.
По информации пресс-службы департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья, поисково-спасательная служба выехала по сообщению от мужчины 1960 года рождения, поступившему 8 сентября в 17:30. Он заявил, что заблудился в лесном массиве в районе санатория Молоковка, самостоятельно найти обратный путь не может, и требуется помощь спасателей.
- По прибытии спасатели организовали поиски, которые длились более двух часов. Мужчина был на связи, сообщив примерное местонахождение. Спасатели ориентируясь с помощью карты и используя квадроцикл, нашли мужчину, вывезли его из леса и передали родственникам, – добавил Дмитрий Герасимов.
В Забайкалье спасли мужчину, заблудившегося в лесу
Происшествия, Фото:
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