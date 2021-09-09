 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 сентября

08 сентября

Популярное

В Иркутске воровка увидела ориентировка на себя и сдалась полиции

В Иркутске воровка увидела ориентировка на себя и сдалась полиции
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина украла товар в книжном магазине

Благодаря размещённой в СМИ и социальных сетях ориентировке в Иркутске воровка сама пришла в полицию. Об этом рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

26 августа женщина украла товар в книжном магазине на улице Лермонтова. Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попали действия подозреваемой. Ориентировка с её приметами была размещена в средствах массовой информации и социальных сетях.

Спустя несколько дней женщина увидела информацию о розыске в Instagram. Она решила самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений. Кроме того, она пришла в магазин и полностью возместила сумму ущерба.

В отношении ранее неоднократно судимой иркутянки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии виновник ДТП бросил разбитую машину, набитую коноплёй
В Бурятии виновник ДТП бросил разбитую машину, набитую коноплёй
Происшествия, 09.09.2021
Водитель и пассажиры разбежались, испугавшись наказания
Иркутянин перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Иркутянин перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Происшествия, 09.09.2021
Жертва аферистов попался на распространённую схему
В Забайкалье мужчина выстрелил в приехавшего на вызов полицейского
В Забайкалье мужчина выстрелил в приехавшего на вызов полицейского
Происшествия, 09.09.2021
Сотрудник сидел в машине, когда к нему подошёл незнакомец с оружием
В Иркутске блогер возила маленькую дочь на переднем сиденье стоя
В Иркутске блогер возила маленькую дочь на переднем сиденье стоя
Происшествия, 09.09.2021
Непристёгнутая девочка танцевала во время движения
В Бурятии за сутки сгорели два дома
В Бурятии за сутки сгорели два дома
Происшествия, 09.09.2021
Также на чердаке жилого дома горел утеплитель
Избившие до смерти улан-удэнца братья посчитали наказание слишком строгим
Избившие до смерти улан-удэнца братья посчитали наказание слишком строгим
Происшествия, 09.09.2021
Братья убили незнакомого мужчину на остановке общественного транспорта
В Чите пенсионера избили и ограбили на улице
В Чите пенсионера избили и ограбили на улице
Происшествия, 09.09.2021
Грабитель вытащил из кармана портмоне
В Улан-Удэ две подруги украли вещи из магазина одежды
В Улан-Удэ две подруги украли вещи из магазина одежды
Происшествия, 09.09.2021
Продавцы выявили недостачу во время инвентаризации
С начала года пьяные водители в Бурятии совершили 125 ДТП
С начала года пьяные водители в Бурятии совершили 125 ДТП
Происшествия, 09.09.2021
Ежедневно задерживают до 20 пьяных водителей
В Забайкалье мальчик утонул в колодце
В Забайкалье мальчик утонул в колодце
Происшествия, 09.09.2021
Следователи допрашивают родителей ребёнка, их соседей, других жителей села
В Бурятии за сутки поймали 23 пьяных водителей
В Бурятии за сутки поймали 23 пьяных водителей
Происшествия, 09.09.2021
Пять человек попались на повторной пьяной езде

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^