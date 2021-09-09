Женщина украла товар в книжном магазине
Благодаря размещённой в СМИ и социальных сетях ориентировке в Иркутске воровка сама пришла в полицию. Об этом рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
26 августа женщина украла товар в книжном магазине на улице Лермонтова. Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попали действия подозреваемой. Ориентировка с её приметами была размещена в средствах массовой информации и социальных сетях.
Спустя несколько дней женщина увидела информацию о розыске в Instagram. Она решила самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений. Кроме того, она пришла в магазин и полностью возместила сумму ущерба.
В отношении ранее неоднократно судимой иркутянки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Иркутске воровка увидела ориентировка на себя и сдалась полиции
Происшествия, Фото:
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