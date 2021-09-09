В Иркутске воровка увидела ориентировка на себя и сдалась полиции

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщина украла товар в книжном магазине



Благодаря размещённой в СМИ и социальных сетях ориентировке в Иркутске воровка сама пришла в полицию. Об этом рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



26 августа женщина украла товар в книжном магазине на улице Лермонтова. Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попали действия подозреваемой. Ориентировка с её приметами была размещена в средствах массовой информации и социальных сетях.



Спустя несколько дней женщина увидела информацию о розыске в Instagram. Она решила самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений. Кроме того, она пришла в магазин и полностью возместила сумму ущерба.



В отношении ранее неоднократно судимой иркутянки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



