Дрезина столкнулась с поездом
Двое работников подрядной организации, занимавшейся ремонтом железнодорожных путей на Кругобайкальской железной дороге, предстанут перед судом. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности двум лицам и в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По версии следствия, в августе 2020 года бригадир подрядной организации отправил работников на 88 км КБЖД на самоходной дрезине кустарного производства, запрещённой для эксплуатации по инфраструктуре ОАО «РЖД».
Дрезина, которой управлял не имеющий должных навыков человек, столкнулась с движущимся навстречу локомотивом. В результате погибли двое работников.
Уголовное дело направлено в Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 3 ст. 109 УК РФ предусматривает в т.ч. наказание до 4 лет лишения свободы, ч. 3 ст. 143 УК РФ – до 5 лет лишения свободы.
Двое работников пойдут под суд за гибель двоих человек на Кругобайкалке
Происшествия, Фото:
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