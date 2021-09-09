Летом на дорогах Иркутской области погибли шесть детей

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

140 детей получили травмы



Летом в Иркутской области было зарегистрировано 129 автоаварий с участием несовершеннолетних. Шесть детей погибли и 140 получили ранения.



- Причиной практически каждого четвертого происшествия стала неосторожность самих пострадавших. Невнимательность юных участников дорожного движения привела в пяти случаях к трагическим последствиям, ещё 29 несовершеннолетних травмировано, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.



Чаще всего, дети и подростки становились участниками дорожных инцидентов из-за нарушения правил пересечения проезжей части и управления транспортными средствами без прав или достаточного опыта.



