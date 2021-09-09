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Летом на дорогах Иркутской области погибли шесть детей

Летом на дорогах Иркутской области погибли шесть детей
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
140 детей получили травмы

Летом в Иркутской области было зарегистрировано 129 автоаварий с участием несовершеннолетних. Шесть детей погибли и 140 получили ранения.

- Причиной практически каждого четвертого происшествия стала неосторожность самих пострадавших. Невнимательность юных участников дорожного движения привела в пяти случаях к трагическим последствиям, ещё 29 несовершеннолетних травмировано, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.

Чаще всего, дети и подростки становились участниками дорожных инцидентов из-за нарушения правил пересечения проезжей части и управления транспортными средствами без прав или достаточного опыта.

ДТП смерть

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