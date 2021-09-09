Иркутянин перевёл мошенникам 3,5 млн рублей

Жертва аферистов попался на распространённую схему



Полиция Иркутской области отмечает рост числа дистанционных мошенничеств. Очередной всплеск произошел вчера, 8 сентября. За сутки телефонные мошенники и интернет-аферисты обманом похитили деньги у 12 человек, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



В восьми случаях обман происходил под видом сотрудника банка. В телефонном разговоре мошенники, называя себя представителями службы безопасности, сообщали о необычной активности с картой собеседника или его счетом – якобы кто-то прямо сейчас пытается снять деньги, перевести их другому человеку или оформить кредит. В дальнейшем в диалог с потерпевшим могли вступать другие аферисты, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов. При этом номера телефонов звонивших маскировались при помощи современных программ под реально существующие телефонные номера ведомств, указанные на официальных сайтах.



Разговор сводился к выдуманной необходимости «защитить» средства - снять все свои деньги или оформить кредит на сумму в несколько сотен или миллионов рублей, после чего перевести их на «безопасные» счета.



Так, выполнив требования звонивших, 38-летний иркутянин вчера лишился 3,5 миллионов рублей, оформленных в кредит. А 26-летняя студентка заняла в банке и перевела аферистам 180 тысяч рублей.



Ещё в четырёх случаях мошенники обманули жителей региона при совершении покупки или продажи товаров в Интернете. Потерпевшие отправляли деньги за товар и услуги, однако в дальнейшем не получили его. Так, житель Иркутского района за 28 тысяч рублей заказал на сайте компрессор, который так и не получил. Иркутянка через мессенджер нашла и оплатила 15 тысяч рублей за приезд в Иркутск бригады строителей, которые так и не вышли с ней на связь.

