В Забайкалье мужчина выстрелил в приехавшего на вызов полицейского

Сотрудник сидел в машине, когда к нему подошёл незнакомец с оружием
В ночь на 9 сентября в посёлке Смоленка Читинского района Забайкальского края неизвестный выстрелил в сотрудника полиции, находящегося за рулём служебного автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
По данным следствия, сотрудники полиции прибыли по вызову в один из домов в селе Смоленка. Около часа ночи к служебному полицейскому автомобилю «Газель» подошёл мужчина, который выстрелил в полицейского водителя из неустановленного оружия.
Полицейский госпитализирован, ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.
- В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Произведен осмотр места происшествия, на место инцидента направлены следователи-криминалисты аппарата регионального следственного управления СК для оказания помощи в обнаружении и изъятии следов и предметов, которые могут иметь значение для следствия, - добавили в следственном управлении.
На данный момент личность стрелявшего установлена.
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Происшествия, Фото:
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