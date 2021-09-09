В Забайкалье мужчина выстрелил в приехавшего на вызов полицейского

Сотрудник сидел в машине, когда к нему подошёл незнакомец с оружием



В ночь на 9 сентября в посёлке Смоленка Читинского района Забайкальского края неизвестный выстрелил в сотрудника полиции, находящегося за рулём служебного автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



По данным следствия, сотрудники полиции прибыли по вызову в один из домов в селе Смоленка. Около часа ночи к служебному полицейскому автомобилю «Газель» подошёл мужчина, который выстрелил в полицейского водителя из неустановленного оружия.



Полицейский госпитализирован, ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.



- В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Произведен осмотр места происшествия, на место инцидента направлены следователи-криминалисты аппарата регионального следственного управления СК для оказания помощи в обнаружении и изъятии следов и предметов, которые могут иметь значение для следствия, - добавили в следственном управлении.



На данный момент личность стрелявшего установлена.

