В Иркутске блогер возила маленькую дочь на переднем сиденье стоя

Непристёгнутая девочка танцевала во время движения



Накануне в Госавтоинспекцию Иркутска поступило сразу несколько сообщений от пользователей Instagram. Они поделились ссылкой на грубое нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Молодая мама, позиционирующая себя как блогер, разместила видеозапись, как она везёт свою малолетнюю дочь на переднем сиденье не в детском автокресле. Кроме того, девочка стоит и по указанию матери танцует во время движения машины.



В отношении правонарушительницы составили административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей).



- Согласна с правонарушением, вину признаю и больше так делать не буду, - заявила девушка.



Кроме этого, автоинспекторы установили, что автолюбительница 74 раза с начала года совершила ряд административных нарушений, в числе которых нарушение скоростного режима, требований сигналов светофоров и стоп линии. При этом девушка имеет 57 неоплаченных штрафов на общую сумму около 35 000 рублей.



В отношении лихачки составлено 24 протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).



