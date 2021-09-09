В Бурятии за сутки сгорели два дома

Также на чердаке жилого дома горел утеплитель



Вчера, 8 сентября, в Бурятии произошло несколько пожаров в жилых домах, о них рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В посёлке Селенгинск Кабанского района произошло возгорание в жилом многоквартирном доме. На чердаке трёхэтажного здания тлел утеплитель.



Горение было оперативно ликвидировано. Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (печи входят в конструкцию здания).



Также вчера в селе Кабанск дотла сгорел дом на площади 42 кв. м. Предположительно, причиной стало послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



Вечером в селе Малый Куналей Бичурского района произошёл пожар в жилом доме. Когда пожарные прибыли на место, дом уже был охвачен огнём.



Он выгорел изнутри, также огонь повредили мебель.



Вероятно, причиной пожара названо неосторожность при курении.

