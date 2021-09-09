В нацпарке Бурятии задержаны неизвестные с оружием

Происшествия, Фото: национальный парк «Тункинский»

Нарушители были в нетрезвом виде и представлялись вымышленными именами



В национальном парке «Тункинский» в Бурятии в ночь с 4 на 5 сентября госинспекторами опергруппы при патрулировании территории задержаны неустановленные лица с оружием на автомобиле ГАЗ-69, при осуществлении незаконной охоты. При задержании было изъято огнестрельное оружие – карабины марок «Тигр» и ОП СКС.



- Выехали на патрулирование, направлялись по трассе в районе села Шулуты, заметили в темноте свет, решили проверить. Обнаружили неустановленных лиц с оружием. Нарушители были на транспортном средстве и отказались предъявлять документы, удостоверяющие их личность, охотничьи билеты и разрешения на оружие, что является нарушением правил охоты. Оружие перевозилось и использовалось с нарушением, было заряжено и расчехлено, – пояснили в опергруппе.



На момент задержания нарушители на руках не имели удостоверений личности, разрешений на посещения нацпарка, охотничьих билетов, разрешения на оружие. Были в нетрезвом виде, вели себя несдержанно, один из задержанных пытался применить силу в отношении госинспектора и выхватить у него своё оружие. При составлении протоколов представлялись вымышленными именами.



Материалы происшествия направлены в органы внутренних дел для дальнейшего рассмотрения и принятия правового решения, сообщает пресс-служба нацпарка.

