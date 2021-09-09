С начала года пьяные водители в Бурятии совершили 125 ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Ежедневно задерживают до 20 пьяных водителей



За восемь месяцев в Бурятии зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии опьянения. В результате «пьяных» аварий 26 человек погибли, ещё 182 получили травмы. Статистику раскрыли в УГИБДД по Бурятии.



Алкоголь становится причиной гибели и пешеходов. Из 66 ДТП, произошедших по вине пешеходов, в 22 случаях они находились на проезжей части в нетрезвом виде. Погибли шесть человек, 18 были травмированы.



Ежедневно сотрудники ДПС задерживают и отстраняют от управления автомобилем до 20 водителей в состоянии опьянения.



- Многие нарушители за рулем были задержаны благодаря бдительным гражданам, своевременно передавшим информацию в дежурную часть ГИБДД. Своевременно сообщив в полицию о нетрезвом водителе, они не только пресекли грубое нарушение ПДД, но и спасли чью-то жизнь, - отмечают в Госавтоинспекции.



Остановить нарушителя можно, позвонив по телефону ГИБДД по номеру 29-29-99 или 29-29-02 и сообщив госномер, марку автомобиля и место нарушения.





