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С начала года пьяные водители в Бурятии совершили 125 ДТП

С начала года пьяные водители в Бурятии совершили 125 ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ежедневно задерживают до 20 пьяных водителей

За восемь месяцев в Бурятии зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии опьянения. В результате «пьяных» аварий 26 человек погибли, ещё 182 получили травмы. Статистику раскрыли в УГИБДД по Бурятии.

Алкоголь становится причиной гибели и пешеходов. Из 66 ДТП, произошедших по вине пешеходов, в 22 случаях они находились на проезжей части в нетрезвом виде. Погибли шесть человек, 18 были травмированы.

Ежедневно сотрудники ДПС задерживают и отстраняют от управления автомобилем до 20 водителей в состоянии опьянения.

- Многие нарушители за рулем были задержаны благодаря бдительным гражданам, своевременно передавшим информацию в дежурную часть ГИБДД. Своевременно сообщив в полицию о нетрезвом водителе, они не только пресекли грубое нарушение ПДД, но и спасли чью-то жизнь, - отмечают в Госавтоинспекции.

Остановить нарушителя можно, позвонив по телефону ГИБДД по номеру 29-29-99 или 29-29-02 и сообщив госномер, марку автомобиля и место нарушения.


ДТП алкогольное опьянение

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