Следователи допрашивают родителей ребёнка, их соседей, других жителей села
6 сентября около 22 часов в полицию поступило сообщение об исчезновении семилетнего мальчика в селе Харагун Забайкальского края. Вскоре в колодце, расположенном во дворе дома, было обнаружено тело ребёнка.
По результатам проведённой судебно-медицинской экспертизой каких-либо телесных повреждений или других признаков криминального характера смерти не выявлено.
По основной версии следствия, мальчик, играя во дворе дома, упал в колодец и утонул.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
- Следователи допрашивают родителей ребёнка, их соседей, других жителей села. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Запрошены данные в полиции, комиссии по делам несовершеннолетних Хилокского района, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Забайкалье мальчик утонул в колодце
Происшествия, Фото:
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