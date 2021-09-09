В Забайкалье мальчик утонул в колодце

Следователи допрашивают родителей ребёнка, их соседей, других жителей села



6 сентября около 22 часов в полицию поступило сообщение об исчезновении семилетнего мальчика в селе Харагун Забайкальского края. Вскоре в колодце, расположенном во дворе дома, было обнаружено тело ребёнка.



По результатам проведённой судебно-медицинской экспертизой каких-либо телесных повреждений или других признаков криминального характера смерти не выявлено.



По основной версии следствия, мальчик, играя во дворе дома, упал в колодец и утонул.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



- Следователи допрашивают родителей ребёнка, их соседей, других жителей села. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Запрошены данные в полиции, комиссии по делам несовершеннолетних Хилокского района, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Расследование уголовного дела продолжается.

