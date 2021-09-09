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В Иркутске отправили в колонию участника группы контрабандистов леса

В Иркутске отправили в колонию участника группы контрабандистов леса
Происшествия, 
Преступная группа действовала пять лет

В Иркутске участнику организованной группы контрабандистов леса вынесен обвинительный приговор, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Организованная преступная группа с международными связями, участником которой являлся осуждённый, пять (с февраля 2015 по декабрь 2019-го) совершала преступления в сфере незаконного оборота леса.

Так, участники группы скупали незаконно вырубленную на территории Иркутской области древесину и обрабатывали её. Затем продавали лесопродукцию как на территории Российской Федерации, так и с вывозом за рубеж. Для сокрытия своей преступной деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем, использовали «фирмы-однодневки» и их банковские счета. Осуждённый, согласно отведённой ему роли в преступной группе, контролировал финансово-хозяйственную деятельность группы. Он создавал видимость ведения законного бизнеса.

Общий объем незаконно приобретённых и проданных лесоматериалов составил более 146 тыс. куб. м общей стоимостью 407 млн. рублей. Объем незаконно перемещенных лесоматериалов через границу РФ - 40 тыс. куб. м среднерыночной стоимостью 233 млн. рублей.

Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 5 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

В отношении других участников преступной группы выделенные уголовные дела также рассматриваются Ленинским районным судом Иркутска.
контрабанда леса

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