Пять человек попались на повторной пьяной езде
Вчера, 8 сентября, на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 289 нарушений ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В том числе задержаны 23 пьяных водителей. Из них трое отказались от освидетельствования на состояние опьянения. Пять человек попались на повторном управлении транспортом в состоянии опьянения.
Вчера в Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями транспортных средств. Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП с пострадавшими произошло утром на отвороте на посёлок Солдатский в Улан-Удэ.
49-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», следуя со стороны посёлка Аэропорт, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Лаурель» под управлением водителя 1985 года рождения. После чего по инерции автомобиль «Ниссан Лаурель» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Приус».
- В результате ДТП водители автомашин «Ниссан Лаурель» и «Тойота Виш» с травмами госпитализированы в БСМП, - уточнили в Госавтоинспекции по Бурятии.
В Бурятии за сутки поймали 23 пьяных водителей
Происшествия, Фото:
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