Кража произошла во дворе многоквартирного дома
В Улан-Удэ украли крышку люка во дворе дома по улице Жуковского. Информацию об этом местные жители направили в сервис «Активный горожанин».
- На следующий рабочий день сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству» отработали заявку, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 42-летний улан-удэнец был задержан за серию краж чугунных крышек канализационных колодцев.
В Улан-Удэ украли крышку от канализационного люка
Происшествия, Фото:
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