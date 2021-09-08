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В Улан-Удэ украли крышку от канализационного люка

В Улан-Удэ украли крышку от канализационного люка
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Кража произошла во дворе многоквартирного дома

В Улан-Удэ украли крышку люка во дворе дома по улице Жуковского. Информацию об этом местные жители направили в сервис «Активный горожанин».

- На следующий рабочий день сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству» отработали заявку, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 42-летний улан-удэнец был задержан за серию краж чугунных крышек канализационных колодцев.
кража

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