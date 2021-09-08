Следователи начали доследственную проверку
Как сообщал «Байкал-Daily», на озере Иван в Читинском районе Забайкальского края погибли двое рыбаков.
По факту гибели мужчин следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
По предварительным данным, в ночь на 6 сентября двое мужчин 64 и 65 лет поплыли на деревянной лодке устанавливать сети для ловли рыбы. На следующее утро мужчины не вернулись. Родственники обратились к спасателям МЧС, которые обнаружили и извлекли тела мужчин из воды.
- В настоящий момент следователи рассматривают в качестве основной версию о несчастном случае. Опрошены свидетели и очевидцы, назначено производство судебной медицинской экспертизы. После установления всех обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - добавили в следственном комитете.
В Забайкалье двое мужчин погибли во время установки рыболовных сетей
Происшествия, Фото:
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