 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 сентября

07 сентября

Популярное

В Забайкалье двое мужчин погибли во время установки рыболовных сетей

В Забайкалье двое мужчин погибли во время установки рыболовных сетей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи начали доследственную проверку

Как сообщал «Байкал-Daily», на озере Иван в Читинском районе Забайкальского края погибли двое рыбаков.

По факту гибели мужчин следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, в ночь на 6 сентября двое мужчин 64 и 65 лет поплыли на деревянной лодке устанавливать сети для ловли рыбы. На следующее утро мужчины не вернулись. Родственники обратились к спасателям МЧС, которые обнаружили и извлекли тела мужчин из воды.

- В настоящий момент следователи рассматривают в качестве основной версию о несчастном случае. Опрошены свидетели и очевидцы, назначено производство судебной медицинской экспертизы. После установления всех обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - добавили в следственном комитете.
смерть рыбаки рыбалка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «чёрных» лесорубов выследили шпионским методом
В Бурятии «чёрных» лесорубов выследили шпионским методом
Происшествия, 08.09.2021
Лесники установили в спиленное дерево маячок  
Улан-удэнец хотел подвести знакомого под уголовную статью
Улан-удэнец хотел подвести знакомого под уголовную статью
Происшествия, 08.09.2021
Однако на него самого возбудили уголовное дело
В Забайкалье завершили расследование дела об убийстве начальника УФСИН
В Забайкалье завершили расследование дела об убийстве начальника УФСИН
Происшествия, 08.09.2021
Сторож заявил, что просто так выстрелил в охотничий дом
В Бурятии спасли рыбаков с заглохшей лодки
В Бурятии спасли рыбаков с заглохшей лодки
Происшествия, 08.09.2021
Зона поиска попавших в беду рыбаков была большой
В Улан-Удэ ребёнка сбил автомобиль, угнанный автомойщиками
В Улан-Удэ ребёнка сбил автомобиль, угнанный автомойщиками
Происшествия, 08.09.2021
Один из виновников находится под арестом, на другого возбудили уголовное дело
Двоих улан-удэнцев задержали с марихуаной
Двоих улан-удэнцев задержали с марихуаной
Происшествия, 08.09.2021
Горожане были задержаны на железнодорожном перегоне
В Бурятии на трассе насмерть сбили медведя
В Бурятии на трассе насмерть сбили медведя
Происшествия, 08.09.2021
Водителю было больше жалко машину, чем медведя
В Бурятии находят трупы животных на полях и пастбищах
В Бурятии находят трупы животных на полях и пастбищах
Происшествия, 08.09.2021
Неблагоприятная ситуация по утилизации умерших животных складывается в нескольких районах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^