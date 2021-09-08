Жителя Иркутской области посадили за обман при получении кредита

Он получил два года колонии
Мировым судом Братского района постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Вихоревки, который смошенничал при получении кредита. Молодой человек признан виновным в мошенничестве в сфере кредитования.
25-летний парень в салоне сотовой связи в Вихоревке оформил кредит в банке на покупку сотового телефона и аксессуаров к нему на общую сумму более 10 тысяч рублей. При этом не собирался его выплачивать. Чтобы оформить кредит, он указал ложные сведения о его месте работы и доходах, при этом фактически не имел последних.
Суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в областной прокуратуре.
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Происшествия, Фото:
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