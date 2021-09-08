В Забайкалье на озере погибли двое рыбаков

Мужчины утонули ночью



На озере Иван, которое находится в Читинском районе Забайкальского края, погибли двое рыбаков.



- Утром 6 сентября в инспекторский участок на озере Арахлей поступило сообщение о пропаже двоих рыбаков, ранее выехавших на озеро Иван. Отправившись на поиски, инспекторы вскоре обнаружили затонувшую лодку в 100 метрах от берега, рядом было найдено тело одного из мужчин. Тело второго мужчины было обнаружено 7 сентября, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Предположительно, погибшие выбрались на водоём ночью. Тревогу забили родственники, когда мужчины не вышли на связь.



Осень - традиционное время заготовки рыбы. Сотни рыбаков выходят на реки и озера Забайкалья, стремясь сделать как можно больше запасов.



