Мужчины утонули ночью
На озере Иван, которое находится в Читинском районе Забайкальского края, погибли двое рыбаков.
- Утром 6 сентября в инспекторский участок на озере Арахлей поступило сообщение о пропаже двоих рыбаков, ранее выехавших на озеро Иван. Отправившись на поиски, инспекторы вскоре обнаружили затонувшую лодку в 100 метрах от берега, рядом было найдено тело одного из мужчин. Тело второго мужчины было обнаружено 7 сентября, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Предположительно, погибшие выбрались на водоём ночью. Тревогу забили родственники, когда мужчины не вышли на связь.
Осень - традиционное время заготовки рыбы. Сотни рыбаков выходят на реки и озера Забайкалья, стремясь сделать как можно больше запасов.
В Забайкалье на озере погибли двое рыбаков
Происшествия, Фото:
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