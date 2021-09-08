В Бурятии спасли рыбаков с заглохшей лодки

Происшествия, Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд

Зона поиска попавших в беду рыбаков была большой



В Бурятии спасли двух рыбаков, рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.



7 сентября двое мужчин отправились из посёлка Нижнеангарск в Ангарский Сор на резиновой лодке с мотором. Погода испортилась, ветер усилился, волной захлестнуло мотор, и он заглох. На вёслах подойти к берегу не представлялось возможным, лодку относило всё дальше. Мужчины набрали «112».



Вызов спасателям поступил в четвёртом часу утра. Два спасателя на катере «Стрингер-550» вышли для оказания помощи.



- Зона поиска была большая. Связь с пострадавшими держали по телефону, но они не могли определить своё точное местоположение. Координаты нам они также не смогли сбросить. Мы просили описывать всё, что они видят. Так, приблизительно, поняли, где может быть лодка. К шести утра заблудившиеся были обнаружены. Они находились в 18 км от берега. Один из пострадавших сильно замёрз, - рассказал спасатель 1 класса Роман Портнягин.



Спасатели оказали мужчинам первую помощь, транспортировали их до посёлка Нижнеангарск. Одного рыбака передали медикам скорой помощи с признаками переохлаждения.



