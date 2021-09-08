В Иркутской области в сгоревшей даче погибли мужчина и женщина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Погибшие вели асоциальный образ жизни



В ночь на 8 сентября в садоводстве города Шелехов во время пожара в дачном доме погибли два человека. Пожар произошёл в садоводстве «Юбилейный», сообщили в ГУ МЧС по Иркутсклй области.



Одноэтажный деревянный дом горел изнутри. Соседи, увидев в окнах зарево, вызвали пожарных. Спустя полчаса открытый огонь был потушен.



В доме пожарные обнаружили погибших мужчину 1979 года рождения и женщину 1985 года рождения.



Работавшие на месте дознаватели МЧС установили, что наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём. Погибшие люди вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками, курили в доме.



В настоящее время по факту гибели людей проводится доследственная проверка.



Всего с начала года в Иркутской области произошло 4370 пожаров. На пожарах погибли 114 человек, 136 человек получили травмы. 563 человека спасены.





