Горожане были задержаны на железнодорожном перегоне
Накануне, 7 сентября, в районе железнодорожного перегона «Медведчиково – Саянтуй» задержали двоих мужчин: 35-летнего и 48-летнего жителей Улан-Удэ. В ходе личного досмотра у мужчин нашли 156 и 352 грамма марихуаны соответственно.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».
Проводится расследование, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Двоих улан-удэнцев задержали с марихуаной
Происшествия, Фото:
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