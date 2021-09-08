Двоих улан-удэнцев задержали с марихуаной

Горожане были задержаны на железнодорожном перегоне



Накануне, 7 сентября, в районе железнодорожного перегона «Медведчиково – Саянтуй» задержали двоих мужчин: 35-летнего и 48-летнего жителей Улан-Удэ. В ходе личного досмотра у мужчин нашли 156 и 352 грамма марихуаны соответственно.



Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».



Проводится расследование, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

