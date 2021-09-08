В Бурятии находят трупы животных на полях и пастбищах

Происшествия, Фото: Намжил Мардваев

Неблагоприятная ситуация по утилизации умерших животных складывается в нескольких районах



С начала года в управление Россельхознадзора поступило 20 обращений от жителей и организаций о трупах коров, лошадей, свиней и собак на сельскохозяйственных землях и на территориях поселений.



- Согласно поступающим обращениям, неблагоприятная ситуация по утилизации биологических отходов складывается в Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском, Северо-Байкальском районах, а также в Джидинском районе, где по результатам обследований специалистами установлены многочисленные факты нахождения трупов животных на полях, пастбищах, оврагах сельских поселений Цагатуйское, Петропавловское, Белоозерское, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В ведомстве добавили, что сокрытие падежа и нарушение правил утилизации биологических отходов ставит под угрозу и усугубляет эпизоотическое благополучие республики в целом.



Зачастую установить владельца павших животных не представляется возможным.



По результатам рассмотрения обращений в отношении установленных владельцев павших животных возбуждено девять административных дел.



