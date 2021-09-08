В Улан-Удэ ищут мужчину, который расплачивается чужой картой

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При наличии какой-либо информации об этом гражданине либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-9021-60-59-49, 8-999-380-04-70, 43-02-02 или 102 (112).





25 августа в полицию Октябрьского района с заявлением о краже денег с банковского счета обратилась 34-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что 16 августа увидела в магазине понравившийся товар. Поскольку банковской карты с собой не было, она попросила сына привезти её в торговую точку. При выходе из общественного транспорта школьник обнаружил отсутствие банковской карты. Сразу заблокировать платёжное средство женщина не смогла, так как села батарея сотового телефона.Спустя некоторое время, включив телефон, улан-удэнка обнаружила, что с помощью карты совершены покупки в различных магазинах, кафе и снят номер в гостинице. В полицию женщина обратилась только спустя десять дней.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает МВД по Бурятии.В совершении преступлениямужчина, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см.: чёрная кепка с надписью белого цвета, рубашка светлая в клеточку, тёмные брюки. При себе имел чёрный рюкзак.