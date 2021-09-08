В Улан-Удэ ищут мужчину, который расплачивается чужой картой

25 августа в полицию Октябрьского района с заявлением о краже денег с банковского счета обратилась 34-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что 16 августа увидела в магазине понравившийся товар. Поскольку банковской карты с собой не было, она попросила сына привезти её в торговую точку. При выходе из общественного транспорта школьник обнаружил отсутствие банковской карты. Сразу заблокировать платёжное средство женщина не смогла, так как села батарея сотового телефона.
Спустя некоторое время, включив телефон, улан-удэнка обнаружила, что с помощью карты совершены покупки в различных магазинах, кафе и снят номер в гостинице. В полицию женщина обратилась только спустя десять дней.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает МВД по Бурятии.
В совершении преступления подозревается мужчина, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см.
Был одет: чёрная кепка с надписью белого цвета, рубашка светлая в клеточку, тёмные брюки. При себе имел чёрный рюкзак.
видео - МВД по Бурятии
При наличии какой-либо информации об этом гражданине либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-9021-60-59-49, 8-999-380-04-70, 43-02-02 или 102 (112).