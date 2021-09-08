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В Забайкалье в суд ушло дело о групповом убийстве

В Забайкалье в суд ушло дело о групповом убийстве
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подсудимым грозит наказание вплоть до пожизненного

Заместитель прокурора Забайкальского края Талех Магомедов направил в суд уголовное дело о групповом убийстве. На скамье подсудимых окажутся двое жителей города Петровск-Забайкальский, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2020 года трое жителей Петровск-Забайкальского выехали в село Малета, где в доме знакомого распивали спиртное. В ходе ссоры двое мужчин вывели третьего из дома и сильно избили его. После скинули его в реку Хилок, протекающую рядом. Мужчина утонул.

Кроме того, в ходе осмотра места следователи обнаружили наркотики, принадлежащие одному из задержанных.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд. Обвиняемые по нему находятся под стражей. В случае признания вины им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.


суд убийство

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