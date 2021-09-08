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В Улан-Удэ в семиэтажном доме отключали холодную воду

В Улан-Удэ в семиэтажном доме отключали холодную воду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Холодная вода вышла из-под земли

7 сентября в Улан-Удэ был зафиксирован выход холодной воды из-под земли. Произошло это возле семиэтажного дома на улице Революции 1905г. 104а.

По этой причине в 21.20 часов была прекращена подача холодного водоснабжения потребителям дома.

- В 23:40 рабочие установили хомут на стальной трубе. Время отключения составило 2 часа 20 минут, - сообщают оперативные службы города. 
отключение воды

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