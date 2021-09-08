В Улан-Удэ в семиэтажном доме отключали холодную воду

Холодная вода вышла из-под земли



7 сентября в Улан-Удэ был зафиксирован выход холодной воды из-под земли. Произошло это возле семиэтажного дома на улице Революции 1905г. 104а.



По этой причине в 21.20 часов была прекращена подача холодного водоснабжения потребителям дома.



- В 23:40 рабочие установили хомут на стальной трубе. Время отключения составило 2 часа 20 минут, - сообщают оперативные службы города.

