Проводится проверка
На входном контроле аэровокзала внутренних авиалиний был остановлен 18-летний житель Качугского района Иркутской области, вылетавший рейсом «Иркутск – Шереметьево».
У молодого человека при помощи ручного металлодетектора, согласно заключению эксперта, в багаже обнаружен кастет – холодное оружие ударно-раздробляющего действия.
По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято правовое решение, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В аэропорту Иркутска в багаже у пассажира нашли кастет
Происшествия, Фото:
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