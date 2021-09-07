В аэропорту Иркутска в багаже у пассажира нашли кастет

Проводится проверка



На входном контроле аэровокзала внутренних авиалиний был остановлен 18-летний житель Качугского района Иркутской области, вылетавший рейсом «Иркутск – Шереметьево».



У молодого человека при помощи ручного металлодетектора, согласно заключению эксперта, в багаже обнаружен кастет – холодное оружие ударно-раздробляющего действия.



По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято правовое решение, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



