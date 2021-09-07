Сбитая женщина запомнила только цвет автомобиля
Вечером 6 сентября в Гусиноозёрске неизвестный водитель сбил 65-летнюю женщину. С места он скрылся.
- ДТП зарегистрировано в 20.30 часов. По словам пострадавшей, её сбил автомобиль белого цвета. Госномер и марку она не запомнила, так как было темно, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Также, уточнили в Госавтоинспекции, пешеход была в состоянии алкогольного опьянения. Светоотражающие элементы на её одежде отсутствовали.
В группе «Селенга-инфо» уточняется, что женщина была доставлена в Гусиноозёрскую центральную районную больницу с двумя переломами. Сейчас она госпитализирована в хирургическое отделение.
Очевидцев происшествия просят позвонить в полицию по номеру 8 (30145) 42-7-02.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера ещё один наезд, после которого сбежал водитель, произошёл в Улан-Удэ. Пьяный мужчина на угнанной «Мазде» сбил мальчика, после чего пассажиры и сам водитель сбежали с места аварии.
В Бурятии водитель сбил женщину и скрылся
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сбитая женщина запомнила только цвет автомобиля
Сильно истощённого пенсионера нашёл егерь
Когда вор пришёл вновь, его уже поджидала полиция
Когда вора нашли, лотерейных билетов при нём уже не было
Тревогу забили жители Закаменского района
Искусственная насыпь спасает сотни домов от подтопления
В полицию обратился 18-летний геймер, лишившийся своего аккаунта
Мошенник в маске пытался использовать чужой паспорт
В Селенгинском районе полицейские нашли сразу два рюкзака с наркотиками
Тело женщины обнаружила соседка
Парень, ехавший на мотоцикле, не имеет водительских прав
Парень ударил знакомого ножом в спину
Сбежавшие пассажиры даже не посмотрели на лежащего на дороге мальчика
Сиделка заявила, что совершила кражу «назло»
Любителя наркотиков обнаружили бдительные росгвардейцы