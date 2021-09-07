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В Бурятии водитель сбил женщину и скрылся

В Бурятии водитель сбил женщину и скрылся
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Селенга-инфо"
Сбитая женщина запомнила только цвет автомобиля

Вечером 6 сентября в Гусиноозёрске неизвестный водитель сбил 65-летнюю женщину. С места он скрылся.

- ДТП зарегистрировано в 20.30 часов. По словам пострадавшей, её сбил автомобиль белого цвета. Госномер и марку она не запомнила, так как было темно, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Также, уточнили в Госавтоинспекции, пешеход была в состоянии алкогольного опьянения. Светоотражающие элементы на её одежде отсутствовали.

В группе «Селенга-инфо» уточняется, что женщина была доставлена в Гусиноозёрскую центральную районную больницу с двумя переломами. Сейчас она госпитализирована в хирургическое отделение.

Очевидцев происшествия просят позвонить в полицию по номеру 8 (30145) 42-7-02.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера ещё один наезд, после которого сбежал водитель, произошёл в Улан-Удэ. Пьяный мужчина на угнанной «Мазде» сбил мальчика, после чего пассажиры и сам водитель сбежали с места аварии.

ДТП

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