Улан-удэнку обокрал новый друг из соцсети

Когда вор пришёл вновь, его уже поджидала полиция



3 сентября в полицию Железнодорожного района обратилась 31-летняя улан-удэнка. У неё украли золотое кольцо и беспроводные наушники. Ущерб составил 25 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Улан-удэнка познакомилась с 36-летним мужчиной в социальных сетях. Спустя некоторое время новый знакомый стал часто бывать в гостях женщины. Спустя две недели, после его очередного визита, женщина обнаружила пропажу имущества и сообщила в полицию.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока группа работала в квартире, женщина позвонила своему знакомому и потребовала вернуть украденное.



Вскоре мужчина пришёл, бросил через приоткрытую дверь наушники и украшение и планировал убежать, но был задержан оперативниками.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Отметим, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления

