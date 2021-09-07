Когда вор пришёл вновь, его уже поджидала полиция
3 сентября в полицию Железнодорожного района обратилась 31-летняя улан-удэнка. У неё украли золотое кольцо и беспроводные наушники. Ущерб составил 25 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнка познакомилась с 36-летним мужчиной в социальных сетях. Спустя некоторое время новый знакомый стал часто бывать в гостях женщины. Спустя две недели, после его очередного визита, женщина обнаружила пропажу имущества и сообщила в полицию.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока группа работала в квартире, женщина позвонила своему знакомому и потребовала вернуть украденное.
Вскоре мужчина пришёл, бросил через приоткрытую дверь наушники и украшение и планировал убежать, но был задержан оперативниками.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Отметим, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления
Улан-удэнку обокрал новый друг из соцсети
Происшествия, Фото:
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