Когда вора нашли, лотерейных билетов при нём уже не было
В полицию поступило сообщение о проникновении в отделение почты в селе Ундино-Поселье в Забайкальском крае. Выяснилось, что ночью вор, взломав навесной замок на двери, проник в отделение. Оттуда украли электрическую плиту, кофеварку, а также различные лотерейные билеты, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель города Балей.
По словам задержанного, лотерейные билеты он выбросил.
В отношении ранее судимого забайкальца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Забайкалец залез на почту и украл лотерейные билеты
Происшествия, Фото:
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