Забайкалец залез на почту и украл лотерейные билеты

Когда вора нашли, лотерейных билетов при нём уже не было



В полицию поступило сообщение о проникновении в отделение почты в селе Ундино-Поселье в Забайкальском крае. Выяснилось, что ночью вор, взломав навесной замок на двери, проник в отделение. Оттуда украли электрическую плиту, кофеварку, а также различные лотерейные билеты, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель города Балей.



По словам задержанного, лотерейные билеты он выбросил.



В отношении ранее судимого забайкальца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

