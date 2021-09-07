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В Улан-Удэ воруют камни с защитной насыпи

В Улан-Удэ воруют камни с защитной насыпи
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Искусственная насыпь спасает сотни домов от подтопления

Более тысячи домов в СОНТ «Судостроитель», СНТ «Сибиряк» и по улице Урожайная защитили благодаря насыпи. Искусственную насыпь создал за кратчайшие сроки комбинат по благоустройству Улан-Удэ. Она состоит из бутового камня и грунта высотой 2 м, шириной 5 м. и общей протяжённостью почти 2,5 тысячи метров, сообщает комитет городского хозяйства.

Однако нашлись те, кому, вероятно, камни оказались нужнее. В администрации города сообщил о фактах краж камня с защитной насыпи. Эти действия квалифицируются по статье 158 «Кража» УК РФ.

- В случае, если вы стали свидетелем сбора и вывоза камня с насыпи просим незамедлительно обратиться в правоохранительные органы по тел.: 102, 112 для любых операторов мобильной связи, а также в круглосуточную диспетчерскую комбината по благоустройству по тел. 44-46-77, - обращаются в пресс-службе мэрии.
кража подтопление

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