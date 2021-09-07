Тело женщины обнаружила соседка
23-летняя девушка жила квартире одного из домов в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии вместе с матерью. Они нигде не работали, злоупотребляли спиртным. В состоянии алкогольного опьянения нередко ссорились.
Вечером 3 июля 2021 года к девушке в гости пришли знакомые молодые люди. Вместе они стали употреблять алкоголь. Также к ним присоединилась мать. Около полуночи во время застолья между женщиной и дочерью из-за незначительного повода на бытовой почве вновь произошла ссора, переросшая в потасовку.
В ходе драки дочь схватила нож и нанесла им удар в бедро матери. Затем пьяная девушка вместе с приятелями покинула квартиру, не оказав потерпевшей помощь и оставив её одну. Спустя непродолжительное время 48-летняя женщина от обильной кровопотери в результате полученных повреждений скончалась на пороге квартиры, пытаясь выйти наружу. Её тело позже обнаружила соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь и полицию.
На сегодня завершено расследование уголовного дела в отношении девушки. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшем смерть потерпевшей.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
В Бурятии девушка ударила ножом мать и оставила её умирать
Происшествия, Фото:
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