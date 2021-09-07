Парень, ехавший на мотоцикле, не имеет водительских прав
6 сентября в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в ДТП пострадал мотоциклист.
- Около 13 часов дня 55-летний водитель автомобиля «Лексус», следуя по улице Железнодорожная посёлка Онохой, совершил столкновение с мотоциклом «Ролиз» под управлением 19-летнего водителя. Мотоциклист не имеет права управления транспортным средством, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП молодой человек получил травму.
В Бурятии столкнулись «Лексус» и мотоцикл
Происшествия, Фото:
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