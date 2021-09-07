Парень ударил знакомого ножом в спину
В Забайкальском крае предъявлено обвинение 22-летнему жителю села Цаган-Олуй Борзинского района в убийстве.
По версии следствия, вечером 4 сентября в селе Цаган-Олуй пьяный парень убил своего знакомого 25 лет. Преступление совершено в доме обвиняемого, где молодые люди распивали спиртное. В ходе ссоры сельчанин ударил приятеля ножом в спину, отчего тот скончался.
- Обвиняемый был задержан на следующий день. Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Забайкалец убил приятеля во время ссоры
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сбежавшие пассажиры даже не посмотрели на лежащего на дороге мальчика
Сиделка заявила, что совершила кражу «назло»
Любителя наркотиков обнаружили бдительные росгвардейцы
В аварии пострадал в том числе маленький ребёнок
Сбежавших водителя и пассажиров нашли полицейские
Пожар произошёл в пятиэтажке на Бурводе
Пострадали два человека
Инцидент произошёл возле здания мирового суда
Материалы направлены в полицию
Труп женщины обнаружили прохожие
Ранее девушка неоднократно была судима
Один из потерпевших получил тяжёлые травмы
Мужчина нанёс возлюбленной более 40 ударов
Женщина уверяла, что весь большой урожай мака ей необходим для выпечки
Ощутимые толчки почувствовали жители высотных домов