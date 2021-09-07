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Забайкалец убил приятеля во время ссоры

Забайкалец убил приятеля во время ссоры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Парень ударил знакомого ножом в спину

В Забайкальском крае предъявлено обвинение 22-летнему жителю села Цаган-Олуй Борзинского района в убийстве.

По версии следствия, вечером 4 сентября в селе Цаган-Олуй пьяный парень убил своего знакомого 25 лет. Преступление совершено в доме обвиняемого, где молодые люди распивали спиртное. В ходе ссоры сельчанин ударил приятеля ножом в спину, отчего тот скончался.

- Обвиняемый был задержан на следующий день. Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 
убийство

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