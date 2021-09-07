В Иркутске сиделка украла шкатулку с золотом в счёт зарплаты









В дежурную часть полиции Иркутска обратилась дочь 93-летней пенсионерки. Она рассказал, что, когда её мама заболела и попала в больницу, из дома пропала шкатулка с ювелирными изделиями. Ущерб составил около 300 тысяч рублей, сообщили в МВД России.Полицейские пришли к выводу, что к инциденту может быть причастна 56-летняя сиделка, присматривавшая за пенсионеркой.Когда пожилая женщина попала в больницу, её родственники рассчитались с сиделкой, и она уехала в город Вихоревка на севере региона.Оперативники из Иркутска отправились туда и совместно с коллегами из Братска разыскали и задержали её, а в съёмном жилье обнаружили часть пропавших золотых и серебряных украшений.Подозреваемую доставили в Иркутск. Женщина пояснила полицейские, взяла ценности, посчитав, что получила недостаточно за свои услуги.- Я взяла шкатулку с золотом назло. Там была фиксированная заработная плата – 1800 в сутки. А я посчитала, что этого мало, - рассказала задержанная.Она добавила, что «такой у неё характер, эмоции зашкаливают».Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.